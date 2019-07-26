Шалимов vs Кононов, "Краснодар" круче ЦСКА и "Спартака", Ефимова – королева!

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 26 июля.

НАПАДАЮЩИЙ! Игорь Шалимов: "Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору"

Российский тренер, экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов раскритиковал главного тренера красно-белых за речь на могиле легенды клуба Федора Черенкова. Вчера, в день 60-летия Черенкова, Кононов произнес речь на кладбище, где, в частности, поздравил Федора с днем рождения. Шалимова это возмутило.

ОГОНЬ! "Пусть Кононов забанит Шалимова". Кто прав, кто виноват в конфликте из-за слов про Черенкова

"Игорь Шалимов, безусловно, не прав. По форме, абстрагируясь от содержания. Он оскорбил человека, применив очень жесткое слово – да еще и в ситуации, когда, честно говоря, вполне можно было и промолчать" – яркое мнение Дмитрия Симонова о самой громкой истории четверга.

ВОТ-ВОТ. Сын Хенрика Ларссона Йордан должен перейти в "Спартак". Вот условия сделки

Форвард "Норчепинга" Йордан Ларссон близок к трансферу в "Спартак". По данным "СЭ", проект соглашения выглядит так: контракт на три года, зарплата – около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с "Норчепингом" – порядка 4 миллионов евро. 22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на правом фланге атаки.

ЧЕМПИОНЫ. Лучший день в истории российского плавания! Русская тройка снова в деле

28 июля 2017 года. Это был какой-то фантастический день. Золотые медали чемпионата мира валились скопом. Евгений Рылов с больным плечом привез 0,6 секунды олимпийскому чемпиону Райану Мерфи. Антон Чупков в гроссмейстерском стиле разобрался со всеми в брассе, а его тактика с финишем в стиле Юрия Борзаковского покорила всех. Наконец, Юлия Ефимова привезла всем вагон и большую тележку – серебряный призер остался в 2 секундах. Казалось, лучше быть просто не может и едва ли наша команда когда-то повторит такой номер. Но прошло всего два года – и... получилось еще лучше. У нас не только три золота, но еще и мировой рекорд в исполнении Чупкова!

СЕНСАЦИЯ. "Краснодар" – второй по стоимости состава в РПЛ. Как это получилось?

Популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ. Результат во многом получился неожиданный – первый по суммарной стоимости состава по-прежнему чемпион страны "Зенит" (174,65 миллиона евро), а вот на второе место впервые в истории вышел "Краснодар" – 148,40 миллиона евро. Все московские топ-клубы остались позади. Шок?

ФИАСКО. "Арсенал" попал в историю. Тула дома проиграла "Нефтчи"

"Арсенал" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы дома проиграл команде из Баку со счетом 0:1. Тула организовала праздник, но подарила его парням из "Нефтчи" и их горячим фанатам. Те пели и плясали на своей трибуне, охотно включились даже в хозяйскую волну в первом тайме – как раз перед забитым мячом Комбарова, который был отменен из-за офсайда. "Арсенал" в этом матче оказался во "вне игры".

ГОСТЬ. Критика канадских СМИ, уникальность Панарина, 25 тысяч долларов чаевых. Интервью Никиты Зайцева

Большое интервью одного из лучших российских защитников НХЛ Никиты Зайцева, который в среду стал гостем редакции "СЭ", – об обмене из "Торонто" в "Оттаву", критике канадских СМИ, Артемии Панарине и сборной России.

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