Сын Хенрика Ларссона Йордан должен перейти в "Спартак". Вот условия сделки

Форвард "Норчепинга" Йордан Ларссон близок к трансферу в "Спартак". По данным "СЭ", проект соглашения выглядит так: контракт на три года, зарплата – около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с "Норчепингом" – порядка 4 миллионов евро. 22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на правом фланге атаки.

Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч из-за грядущего переезда в Россию, это подтвердил и президент "Норчепинга". Ларссон выступал за сборные Швеции разных возрастов, сыграл два матча за главную национальную команду страны. В нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги (11 голов в 16 матчах).

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для московского клуба и после этого "Спартак" официально объявит о сделке.

Появление нового игрока в атакующей линии красно-белых ставит под вопрос продление договора с 32-летним Лузом Адриану, действующий контракт которого заканчивается в 2020 году. Бразильцу предстоит в условиях жесткой конкуренции доказать необходимость такого шага. (Вячеслав Короткин)

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