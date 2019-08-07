Побьют ли "быки" "драконов"? А Кононову купили не того игрока?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 7 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "Я бы не отпустил Зе Луиша"

7 августа "Краснодар" впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов. "Быки" в рамках 3-го отборочного раунда встретятся с "Порту". Экс-полузащитник португальского клуба, который выигрывал с ним Лигу чемпионов, специально для "СЭ" дал прогноз на этот матч и оценил трансфер Зе Луиша из "Спартака" к "драконам".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Краснодар" хотел Лигу чемпионов. За желания надо отвечать!

В конце прошлого сезона в одном из интервью главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал интересную фразу: "Галицкий хотел эту Лигу чемпионов больше нас всех вместе взятых". Вряд ли Мусаев преувеличивал или хотел сделать боссу комплимент. Те, кто знают Галицкого, подтверждают – Лига чемпионов с первого дня создания клуба была для него маяком. Не самоцелью, но неким ориентиром, приближение к которому означало, что все делается правильно, что все не зря. И сегодня – дебют.

ГАЙД. Новые "драконы". С Зе Луишем и Маркано

"Порту" столь часто попадается российским клубам в еврокубках, что эту команду можно было изучить вдоль и поперек. Однако сейчас "драконы" затеяли грандиозную перестройку, и с ними нужно знакомиться заново. И мы вам в этом помогаем.

АНАЛИТИКА. Тил и "Спартак". Почему Кононову купили не "десятку"

"Спартак" подписал 21-летнего Гуса Тила, полузащитник ранее играл в голландском АЗ. Российский скаут, великолепно знающий голландский рынок, разобрал для "СЭ" качества новобранца команды Олега Кононова.

ИМЕНИННИК. Валерий Газзаев: "В истории остаются только победители"

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

КОММЕНТАТОР. Геннадий Орлов: "Зачем" Спартак" сейчас меняет состав? Не досчитается очков"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов – о Дзюбе, АПЛ и новом контракте с "Зенитом", вечной молодости Жиркова, дебюте Малкома и перестройке в "Спартаке". Мощное выступление!

РИТОРИКА. Овечкин собрался на Олимпиаду в Пекин. НХЛ, видимо, тоже

Александр Овечкин за океаном давно приобрел статус очень влиятельной фигуры. Его любое слово может быть истолковано почти как божественное откровение с далеко идущими последствиями. На прошедшей на днях пресс-конференции капитан "Вашингтона" вроде бы максимально нейтрально отреагировал на вопрос, что будет делать по окончании своего действующего контракта. Обтекаемая фраза российской звезды, тем не менее, уже кое-кого всполошила в Северной Америке. Коллеги с сайта yahoo.com принять возможность того, что Овечкин через пару лет навсегда покинет НХЛ, пока не в состоянии. А как будет на самом деле?

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