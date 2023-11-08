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Сегодня, 03:00

«Милан» обыграл «ПСЖ», итоги вечера в ЛЧ, интервью Малкина. Главное за день

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Оливье Жиру.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 ноября.

Жиру запутал «группу смерти» до предела. «Милан» обыграл «ПСЖ»

Парижане вновь не смогли победить красно-черных.

Дубль Холанна вывел «Ман Сити» в плей-офф, фиаско «Барселоны» и великий рекорд Пепе

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В честь тысячного матча «Питтсбург» хотел подарить сафари. Но я попросил поездку на финал Лиги чемпионов». Интервью Евгения Малкина

Игорь Рабинер поговорил с лидером «Пингвинз».

Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет

Ислам — второй российский боец с этим достижением.

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