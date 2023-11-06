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Ничья «Локомотива» и «Спартака», волевая победа ЦСКА. Главное за день

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«Локомотив» 1:1 «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 ноября.

У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»

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