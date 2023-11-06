Ничья «Локомотива» и «Спартака», волевая победа ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 ноября.
У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»
Эмоциональное дерби в Черкизово.
Команда Сергея Юрана дала знатный бой.
Самарцы больше не в чемпионской гонке.
«Реал» потерял лидерство, Диас спас «Ливерпуль» и призвал освободить похищенного отца, Оздоев забил «Олимпиакосу»
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Российский легионер своей яркой игрой обеспечил монегаскам победу.
Черчесов был в шаге от «Спартака». Но Абаскаля спас «Локо». Мнение Егоровачитать >
Джоковичу не хватило в финале Медведева. Он разносит всех после поражения на Уимблдонечитать >
ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Ладе»читать >
«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дербичитать >
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