Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

Поражение «МЮ» в Копенгагене, итоги вечера в ЛЧ, большое интервью Аршавина. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Копенгаген» вырвал победу в матче с «МЮ» (4:3).
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 ноября.

«МЮ» проиграл безумный матч в Копенгагене, «Интер» помог команде Захаряна, у «Реала» крутой рекорд

Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом

Российский полузащитник вновь получил только четверть часа на поле, зато его команда вышла в 1/8 финала.

«Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России ответил на вопросы «СЭ».

«Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

Валерий Газзаев — о ярких событиях 14-го тура РПЛ.

КХЛ: «Адмирал» обыграл «Локомотив», «Металлург» победил «Сибирь». Результаты матчей 8 ноября

Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

НХЛ: «Вашингтон» примет «Флориду», «Торонто» — «Оттава». Расписание матчей 9 ноября

читать >

«Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова

читать >

Скандальная спортсменка отказалась от Олимпиады ради суда. Она вспомнила, что является женщиной

читать >

«В «Спартаке» Погребняка убивали морально. Вся команда бегает, а Старков отправляет его тренироваться с вратарями!»

читать >

«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

читать >

Хави сказал, что «Барселона» на «полпути к возвращению величия». А потом назвал поражение в Лиге чемпионов позорным

читать >

«Надо было покрасивее врать». Странное заявление Родниной о «деле Валиевой»

читать >

В РФС рассказали подробности встречи Мажича со «Спартаком» и «Динамо»

читать >
0
Читайте также
Фетисов: «Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге»
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» обыграл «ПСЖ», итоги вечера в ЛЧ, интервью Малкина. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости