Поражение «МЮ» в Копенгагене, итоги вечера в ЛЧ, большое интервью Аршавина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 ноября.
«МЮ» проиграл безумный матч в Копенгагене, «Интер» помог команде Захаряна, у «Реала» крутой рекорд
Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Российский полузащитник вновь получил только четверть часа на поле, зато его команда вышла в 1/8 финала.
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России ответил на вопросы «СЭ».
Валерий Газзаев — о ярких событиях 14-го тура РПЛ.
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
НХЛ: «Вашингтон» примет «Флориду», «Торонто» — «Оттава». Расписание матчей 9 ноябрячитать >
«Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомаровачитать >
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клубчитать >
Хави сказал, что «Барселона» на «полпути к возвращению величия». А потом назвал поражение в Лиге чемпионов позорнымчитать >