Чалов не попал в Англию, "Спартак" начинает еврокампанию, Хабибулин заговорил откровенно

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 7 августа.

ПОКА – УВЫ. Не впасть в депрессию. Чалов хотел в Англию, но ЦСКА отказал

По информации "СЭ", московский клуб не стал продавать ведущего нападающего в "Кристал Пэлас", хотя сам игрок хотел попробовать себя в Англии. Важно, чтобы решение ЦСКА не сказалось на желании Чалова играть в России.

ФИАСКО. "Краснодар" – команда скорого будущего. Но для "Порту" этого мало

Когда "Краснодару" не повезло столкнуться в квалификации Лиги чемпионов с "Порту", одно известие о такой безжалостной жеребьевке повергло в грусть. Стало понятно, что шанс "быков" попасть в свой первый групповой турнир главного еврокубка в истории, мягко говоря, невелик. И вот накануне они обидно уступили дома.

ПРИЧИНЫ. Аналитика по "Краснодару": ужасная игра Берга, нервы Сафонова, странная идея при штрафном

Дебют "Краснодара" в Лиге чемпионов вышел неудачным. "Быки" уже многократно встречались с именитыми соперниками, только в прошлом сезоне это были "Севилья", "Байер" и "Валенсия". Со всеми краснодарцы хладнокровно играли вторым номером на контратаках, со всеми относительно успешно. Ирония судьбы, что во встрече с "Порту" сильнее всего ошибались как раз футболисты, которые успешно играли в матчах с "Севильей", "Байером", "Валенсией", а не новички. Речь о Петрове, Рамиресе и Вандерсоне. То есть нельзя сказать, что дело исключительно в боязни статусного соперника, опыт был.

НАЧАЛО КАМПАНИИ. Кононов и еврокубки. В этом тексте – много хорошего о тренере "Спартака"

Сегодня "Спартак" проведет выездной матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы – со швейцарским "Туном". Матч особенно важен для главного тренера красно-белых Олега Кононова, который пока не может поставить команде качественный и результативный футбол. При этом в целом у него в еврокубках получается неплохо – так было и в "Карпатах", и в "Краснодаре". Случались фиаско, но успехов все-таки больше. Даже сенсации выдавал. Рассказываем обо всех еврокубковых кампаниях Кононова. Вышло мощно.

АНАЛИЗ. Эрик Штоффельсхаус: "Покупка Филиппа – риск. Игрок явно не на подъеме"

Максимилиан Филипп вылетает в Москву для подписания контракта с "Динамо". Сумма трансфера 25-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро. "СЭ" попросил бывшего спортивного директора "Локомотива" Эрика Штоффельсхауса поделиться мнением о Филиппе, а заодно и об Андре Шюррле, перешедшем в "Спартак".

СТЕНА. Медаль Тихонова, Кубок Стэнли, тюрьма и невероятная карьера. Хабибулин вернулся в хоккей и дал интервью

Николай Хабибулин очень давно не давал больших интервью, а в последние годы и вовсе выпал из медийного пространства. В июле он стал тренером вратарей в системе сборных команд России. На турнире в Сочи Николай встретился с журналистами и ответил на все вопросы, что к нему накопились.

ЖУТЬ. "Просто показал: мы в Японии!". Как неосторожный жест обернулся скандалом

Этот скандал возник буквально из ничего. В момент празднования победы в отборочном турнире Олимпиады-2020 в Калининграде ассистент главного тренера женской сборной России итальянец Серджио Бузато растянул руками свои веки. Эмоции в тот момент были такими, что от победителей могли исходить самые безумные слова и жесты. Например, наша связующая Евгения Старцева тоже говорила в микст-зоне не совсем традиционные фразы, заявив буквально следующее: "Хочется сматериться и сказать: "Да ну (нафиг) эту тактику". Однако снимок с гримасой Бузато в соцсетях, вызвал не только умиление.

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