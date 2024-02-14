14 февраля, 09:34
Елистратов: «Шорт-трек стал популярнее в миллион раз, после Сочи перестали путать с другими видами спорта»
Шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал популярность этого вида спорта в России.
«Он стал популярнее в миллион раз, толчок был безумно сильный. После Сочи шорт-трек перестали путать уже с другими видами спорта, это был пик популярности нашего вида», — цитирует Елистратова ТАСС.
Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.
Источник: ТАСС
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