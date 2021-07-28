Каменева не смогла преодолеть квалификацию в заплыве на 100 м вольным стилем
13:28
Россиянка Мария Каменева не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира в плавании на 100 метров вольным стилем. Она показала в квалификации только 20-й результат.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м в/с
Предварительные заплывы
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 52,13
2. Шивен Хоги (Гонконг) — 52,70
3. Анна Хопкин (Великобритания) — 52,76
20. Мария Каменева (Россия) — 53,92
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