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Каменева не смогла преодолеть квалификацию в заплыве на 100 м вольным стилем

13:28

Россиянка Мария Каменева не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира в плавании на 100 метров вольным стилем. Она показала в квалификации только 20-й результат.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м в/с

Предварительные заплывы

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 52,13

2. Шивен Хоги (Гонконг) — 52,70

3. Анна Хопкин (Великобритания) — 52,76

20. Мария Каменева (Россия) — 53,92

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Иван Шитик все материалы автора

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