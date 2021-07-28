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Рылов и Тарасевич прошли в полуфинал на дистанции 200 м на спине

13:38
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На Олимпйиских играх в Токио началась квалификации в плавании на дистанции 200 метров у мужчин на спине. Россияне Яков Рылов и Григорий Тарасевич пробились в полуфинал.

Тарасевич занял первое место в своем предварительном заплыве с временем 1:56.82.

Рылов занял второе место в предварительных заплывах с результатом 1:56.02.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м н/с

Предварительные заплывы

1. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,63

2. Евгений Рылов (Россия) — 1.56,02

3. Брика Меффорд (США) — 1.56,37

5. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.56,82

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