Рылов и Тарасевич прошли в полуфинал на дистанции 200 м на спине
13:38
На Олимпйиских играх в Токио началась квалификации в плавании на дистанции 200 метров у мужчин на спине. Россияне Яков Рылов и Григорий Тарасевич пробились в полуфинал.
Тарасевич занял первое место в своем предварительном заплыве с временем 1:56.82.
Рылов занял второе место в предварительных заплывах с результатом 1:56.02.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м н/с
Предварительные заплывы
1. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,63
2. Евгений Рылов (Россия) — 1.56,02
3. Брика Меффорд (США) — 1.56,37
5. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.56,82
Читайте также
Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020, женское командное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю