Веснина: «Всегда болею за Юлечку Ефимову»
10:24
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, за какими видами спорта успевает следить во время Олимпийских игр в Токио.
— Следите за другими видами спорта на этих Играх?
— Смотрели спортивную гимнастику, плавание. Я видела заплыв Рылова и Колесникова, всегда болею за Юлечку Ефимову. И вчера отследили нашу победу в гимнастике.
— После тенниса ждать вас на телевидении?
— Почему нет?
По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 м на Олимпиаде в Токио Ефимова смогла показать только пятый результат.
Юлия Ефимова выигрывала бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а также заработала две серебряные награды в Рио в 2016.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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