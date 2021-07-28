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Веснина: «Всегда болею за Юлечку Ефимову»

10:24
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, за какими видами спорта успевает следить во время Олимпийских игр в Токио.

— Следите за другими видами спорта на этих Играх?

— Смотрели спортивную гимнастику, плавание. Я видела заплыв Рылова и Колесникова, всегда болею за Юлечку Ефимову. И вчера отследили нашу победу в гимнастике.

— После тенниса ждать вас на телевидении?

— Почему нет?

По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 м на Олимпиаде в Токио Ефимова смогла показать только пятый результат.

Юлия Ефимова выигрывала бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а также заработала две серебряные награды в Рио в 2016.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события