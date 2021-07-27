Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в среду, 28 июля, имеют шансы на медали в спортивной гимнастике, баскетболе 3х3 и фехтовании. Также есть надежды на плавание и дзюдо. Очередные матчи проведут мужская сборная России по волейболу и наши теннисисты.
На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Также в прямом эфире можно следить за Играми онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России
28 июля, среда (23 комплекта наград)
04.40. Женщины. 200 м, вольный стиль. Финал (Россия 1)
04.55. Мужчины. 200 м, баттерфляй. Финал (Россия 1)
05.50. Женщины. 200 м, комплекс. Финал (Россия 1)
06.00. Женщины. 1500 м, вольный стиль. Финал. Наши: Анастасия Кирпичникова (Россия 1)
06.20. Мужчины. 4х200 м, эстафета, вольный стиль. Финал (Россия 1)
05.30. Женщины. Шоссе. Гонка с раздельным стартом. Наши: Тамара Дронова (Матч Арена)
08.00. Мужчины. Шоссе. Гонка с раздельным стартом. Наши: Александр Власов (Матч Арена)
09.00. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. Наши: Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер (Россия 1)
05.00. Мужчины. 1/2 финала (Матч Игра)
11.30. Матч за 3-е место. Мужчины. Финал (Матч Игра)
11.30. Выездка. Индивидуальное первенство. Финал (Матч Арена)
12.25. Женщины, до 70 кг. Финал. Наши: Мадина Таймазова (Первый)
12.50. Мужчины, до 90 кг. Финал. Наши: Михаил Игольников (Первый)
13.15. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал. Наши: Никита Нагорный, Артур Далалоян (Первый)
13.30. Мужчины. Командная сабля. Финал. Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников (Матч ТВ)
13.50. Мужчины, до 73 кг. Финал
03.18. Женщины. Двойка парная. Финал
03.30. Мужчины. Двойка парная. Финал
03.50. Женщины. Четверка распашная без рулевого. Финал
04.10. Мужчины. Четверка распашная без рулевого. Финал
04.30. Мужчины. Четверка парная. Финал
04.50. Женщины. Четверка парная. Финал
05.00. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Фоньини (Италия) — Медведев (Россия) (Матч Игра)
06.30. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Шварцман (Аргентина) — Хачанов (Россия) (Матч Игра)
06.30. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Павлюченкова (Россия) — Бенчич (Швейцария) (Матч Игра)
05.00. Парный разряд. 1/4 финала. Кудерметова/Веснина (Россия) — Л.Киченок/Н.Киченок (Украина) (Матч Игра)
08.00. Микст. Первый раунд. Младенович/Маю (Франция) — Веснина/Карацев (Россия) (Матч Игра)
09.30. Микст. Первый раунд. Юрак/Додиг (Хорватия) — Павлюченкова/Рублев (Матч Игра)
15.45. Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Россия (Матч ТВ)
10.00. Женщины. Групповой турнир. Макрогузова/Холомина (Россия) — Лиди/Лейта (Куба) (Матч ТВ)
16.00. Мужчины. Групповой турнир. Лешуков/Семенов (Россия) — Мел/Серум (Норвегия) (Россия 1)
11.30. Женщины. 1/2 финала. Китай — Россия (Первый канал)
12.40. Мужчины. 1/2 финала. Россия — Сербия (Первый канал)
14.45. Женщины. Матч за 3-е место (Матч ТВ)
15.15. Мужчины. Матч за 3-е место (Матч ТВ)
15.55. Женщины. Финал (Матч ТВ)
16.25. Мужчины. Финал (Матч ТВ)
Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 28 июля, — на этой странице.
Все события пятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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