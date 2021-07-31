Вяхирева — матче с Францией: «Если мы собраны и настроены, нам никто не страшен»
11:38
Правый полусредний сборной России Анна Вяхирева прокомментировала победу над Францией (28:27) в матче групповой стадии олимпийского турнира в Токио.
«Единственное чувство сейчас — гордость за девчонок. Команда боролась за каждый мяч, дралась за каждый сантиметр площадки. Только с таким настроем и нужно приезжать на Олимпиаду. Матч показал, что все зависит только от нас. Если мы собраны и настроены, нам никто не страшен», — цитирует Вяхиреву пресс-служба ОКР.
Сегодня, 31 июля сборная России обыграла Францию и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
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