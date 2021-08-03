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Евлоев: «Я получаю удовольствие от борьбы. У меня нет каких-то целей»

16:43
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Российский боец Муса Евлоев рассказал, что поставил на заставку в телефоне золотую медаль Олимпиады в Токио (Япония).

3 августа спортсмен выиграл золото в греко-римской борьбе Игр-2020.

«Для меня не сыграло никакой роли, что Олимпиаду перенесли на один год. В 2020 я побеждал всех соперников, которые выступали и тут. Очень хочу отобраться на чемпионат мира. Я получаю удовольствие от борьбы. У меня нет каких-то целей. Для меня лично, подготовка — это самое сложное. Очень легко выйти на бой и отбороться. Я выхожу на бой и получаю удовольствие, вот и все.

Как только медаль Олимпиады появилась в интернете, я сразу же поставил себе ее на заставку телефона. Я просыпался и каждое утро на нее смотрел. Я из-за с 2018 года не меняю телефон. Думаю, теперь уже поменяю на парижскую медаль 2024 года», — заявил Евлоев.

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Илья Андреев все материалы автора

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