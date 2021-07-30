Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады
13:25
Российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.
В 1/4 финала турнира в весовой категории до 69 кг россиянин победил грузина Эстерхана Мадиева единогласным решением судей.
В полуфинале Замковой встретится с кубинцем Рониелом Иглесиасом. Поединок состоится 1 августа, начало — в 12:00 (мск).
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 69 кг
1/4 финала
Эстерхан Мадиев (Грузия) — Андрей Замковой (Россия) — 0:5
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