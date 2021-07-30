Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады

Российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 69 кг россиянин победил грузина Эстерхана Мадиева единогласным решением судей.

В полуфинале Замковой встретится с кубинцем Рониелом Иглесиасом. Поединок состоится 1 августа, начало — в 12:00 (мск).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 69 кг

1/4 финала

Эстерхан Мадиев (Грузия) — Андрей Замковой (Россия) — 0:5