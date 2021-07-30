Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады

13:25
Теги:

Российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 69 кг россиянин победил грузина Эстерхана Мадиева единогласным решением судей.

В полуфинале Замковой встретится с кубинцем Рониелом Иглесиасом. Поединок состоится 1 августа, начало — в 12:00 (мск).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 69 кг

1/4 финала

Эстерхан Мадиев (Грузия) — Андрей Замковой (Россия) — 0:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Олимпиада-2020, Веснина/Карацев — Стоянович/Джокович: время начала и где смотреть
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события