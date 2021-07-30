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Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

08:10

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в четвертьфинале олимпийского турнира до 91 кг победил немца Аммара Абдулджаббара.

24-летний россиянин победил со счетом 5:0.

Полуфинальный поединок пройдет 3 августа и начнется в 06.18 мск, соперник определится позднее.

Согласно регламенту турнира, проигравшие в полуфинале спортсмены получают бронзовые медали.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 91 кг

1/4 финала

Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Аммар Абдулджаббар (Германия) — 5:0

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Сергей Разин все материалы автора

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