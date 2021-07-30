Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
08:10
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в четвертьфинале олимпийского турнира до 91 кг победил немца Аммара Абдулджаббара.
24-летний россиянин победил со счетом 5:0.
Полуфинальный поединок пройдет 3 августа и начнется в 06.18 мск, соперник определится позднее.
Согласно регламенту турнира, проигравшие в полуфинале спортсмены получают бронзовые медали.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 91 кг
1/4 финала
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Аммар Абдулджаббар (Германия) — 5:0
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