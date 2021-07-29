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Российский боксер Верясов вышел в 1/4 финала Олимпиады

12:53
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Российский боксер Иван Верясов победил камерунца Максима Егнонг Нжейо (5:0) в 1/8 финала турнира в категории свыше 91 кг на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Соперник 28-летнего Верясова в 1/4 финала станет известен позже.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Бокс

Олимпийские игры в Токио (Япония)

Мужчины, категория свыше 91 кг

1/8 финала

Иван Верясов (Россия) — Максим Егнонг Нжейо (Камерун) — 5:0

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