Российский боксер Верясов вышел в 1/4 финала Олимпиады
12:53
Российский боксер Иван Верясов победил камерунца Максима Егнонг Нжейо (5:0) в 1/8 финала турнира в категории свыше 91 кг на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
Соперник 28-летнего Верясова в 1/4 финала станет известен позже.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Бокс
Олимпийские игры в Токио (Япония)
Мужчины, категория свыше 91 кг
1/8 финала
Иван Верясов (Россия) — Максим Егнонг Нжейо (Камерун) — 5:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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