Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
07:39
Российский боксер Имам Хатаев в четвертьфинале олимпийского турнира до 81 кг победил Гаджимагомеда Джалидова из Испании.
26-летний россиянин победил нокаутом в третьем раунде.
Полуфинал олимпийского турнира пройдет 1 августа и начнется в 06.51 мск. Соперник определится позднее.
Согласно регламенту турнира, проигравшие в полуфинале спортсмены получают бронзовые медали.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
1/4 финала
Имам Хатаев (Россия) — Гаджимагомед Джалидов (Испания) — 5:0 (победа нокаутом)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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