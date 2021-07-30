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Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

07:39
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Российский боксер Имам Хатаев в четвертьфинале олимпийского турнира до 81 кг победил Гаджимагомеда Джалидова из Испании.

26-летний россиянин победил нокаутом в третьем раунде.

Полуфинал олимпийского турнира пройдет 1 августа и начнется в 06.51 мск. Соперник определится позднее.

Согласно регламенту турнира, проигравшие в полуфинале спортсмены получают бронзовые медали.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

1/4 финала

Имам Хатаев (Россия) — Гаджимагомед Джалидов (Испания) — 5:0 (победа нокаутом)

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Сергей Разин все материалы автора

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