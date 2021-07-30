Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Полуфинал олимпийского турнира пройдет 1 августа и начнется в 06.51 мск. Соперник определится позднее.

Российский боксер Имам Хатаев в четвертьфинале олимпийского турнира до 81 кг победил Гаджимагомеда Джалидова из Испании.

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