Российский боксер Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российский боксер Глеб Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио, победив американца Троя Исли со счетом 3:2.

В четвертьфинале Бакши в воскресенье встретится с Дарреллом Вальсентом из Гаити.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

1/8 финала

Трой Исли (США) — Глеб Бакши (Россия) — 2:3