Российский боксер Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
12:19
Российский боксер Глеб Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио, победив американца Троя Исли со счетом 3:2.
В четвертьфинале Бакши в воскресенье встретится с Дарреллом Вальсентом из Гаити.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 75 кг
1/8 финала
Трой Исли (США) — Глеб Бакши (Россия) — 2:3
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