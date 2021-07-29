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Российский боксер Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

12:19
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Российский боксер Глеб Бакши вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио, победив американца Троя Исли со счетом 3:2.

В четвертьфинале Бакши в воскресенье встретится с Дарреллом Вальсентом из Гаити.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

1/8 финала

Трой Исли (США) — Глеб Бакши (Россия) — 2:3

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