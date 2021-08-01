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Хатаев считает, что его засудили в бою с Уиттакером на Олимпиаде: «Он бегал от меня, боялся»

07:29
Имам Хатаев. Фото ОКР
Имам Хатаев. Фото ОКР
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Российский боксер Имам Хатаев, ставший бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 91 кг, считает, что его засудили в полуфинальном поединке с британцем Бенджамином Уиттакером.

«Я доволен собой, я сделал все что мог. Со своей стороны я выполнил все, чтобы выиграть этот бой. Думаю, что я выиграл этот бой. Я не согласен с решением судей. Первый раунд [судьи] мне отдали. Второй — ну ладно, туда. В третьем, считаю, я нанес больше ударов. Он просто бегал, и все — ждал, когда бой закончится. Да, он боялся меня. Он хотел, чтобы бой быстрее закончился. Я доволен тем, что стал бронзовым призером, но была цель выиграть Олимпийские игры», — сказал Хатаев журналистам.

Хатаев проиграл Уиттакеру раздельным решением судей (1-4).

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Илья Андреев все материалы автора

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