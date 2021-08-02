МОК пока не применит санкции к НОК Белоруссии до получения всей информации по делу Тимановской

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что МОК не будет применять санкции к НОК Белоруссии до получения «полной картины» по делу легкоатлетки Кристины Тимановской.

Ранее Адамс сообщил, что спортсменка провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.

Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.