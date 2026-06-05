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5 июня, 12:47

Дегтярев: «Программа МОК предлагает переосмыслить олимпийское будущее»

Павел Лопатко

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев придерживается мнения, что международное олимпийское движение ожидают существенные изменения.

«Стоимость проведения Игр растет, некоторые страны уже отказываются от их проведения. Спорт становится элементом политического давления», — цитирует Дегтярева ТАСС.

По словам чиновника, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри занимается продвижением новой программы готовности к будущему. Эта программа несет много революционных изменений.

«Программа предлагает переосмыслить олимпийское будущее. МОК ищет баланс с сохранением дисциплин и внедрением новых форматов», — добавил министр.

Дегтярев добавил, что российская сторона активно работает с нынешним руководством МОК.

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Источник: ТАСС
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Кирсти Ковентри
Михаил Дегтярев
МОК
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