Филиппов надеется на скорый допуск российских ски-альпинистов с флагом и гимном

Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов выразил надежду на скорый допуск российских спортсменов с флагом и гимном.

«Я мыслю позитивно и рассчитываю только на благоприятный исход. У меня только позитивное мышление. Надеюсь, что, во-первых, Международный олимпийский комитет оставит наш вид спорта в программе Олимпиады 2030 года, увеличит квоты и добавит нашу королевскую индивидуальную гонку. И надеюсь, что международная федерация уже в конце концов допустит под флагом. Уже столько летних видов спорта под флагом допущены. Надеюсь, мы будем первыми, кто будет выступать под флагом в зимнем виде спорта», — цитирует спортсмен ТАСС.

7 мая 23-летний Филиппов рассказал, что Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны.

20 мая в ISMF сообщили, что пока не планируют снимать ограничения с россиян.