Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Ски-альпинизм

Олимпиада

7 июня, 12:20

Филиппов надеется на скорый допуск российских ски-альпинистов с флагом и гимном

Сергей Ярошенко

Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов выразил надежду на скорый допуск российских спортсменов с флагом и гимном.

«Я мыслю позитивно и рассчитываю только на благоприятный исход. У меня только позитивное мышление. Надеюсь, что, во-первых, Международный олимпийский комитет оставит наш вид спорта в программе Олимпиады 2030 года, увеличит квоты и добавит нашу королевскую индивидуальную гонку. И надеюсь, что международная федерация уже в конце концов допустит под флагом. Уже столько летних видов спорта под флагом допущены. Надеюсь, мы будем первыми, кто будет выступать под флагом в зимнем виде спорта», — цитирует спортсмен ТАСС.

7 мая 23-летний Филиппов рассказал, что Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны.

20 мая в ISMF сообщили, что пока не планируют снимать ограничения с россиян.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Филиппов
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Дзюба — за Португалию, Аршавин — за Францию и Испанию, Ерохин — за зенитовцев. Кого в России будут поддерживать на ЧМ-2026
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ски-альпинист Филиппов: «На сборах ем по килограмму гречки и сплю два часа днем»
Новости
RSS RSS
Все новости