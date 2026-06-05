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5 июня, 12:42

Дегтярев: «Возвращение России принесет пользу всему спортивному миру»

Павел Лопатко

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев оценил пользу от возможной отмены ограничений в отношении российских спортсменов.

«Спорт часто становится элементом санкций, это неприемлемо. Мы на себе ощутили. Санкции наносят вред не только тем, кто им подвергся, но и всему спорту. Возвращение России принесет пользу всему спортивному миру. Пора с этим заканчивать», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Дегтярева, в настоящее время продолжается планомерная работа с Международным олимпийским комитетом (МОК) по снятию ограничений.

В мае 2026 года МОК принял решение продлить отстранение Олимпийского комитета России. При этом организация рекомендовала отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии.

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Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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