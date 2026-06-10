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Сегодня, 13:27

FIL отложила вопрос по российским саночникам

Сергей Ярошенко

Международная федерация санного спорта (FIL) отложила рассмотрение вопроса о допуске российских спортсменов к своим турнирам, сообщвет Федерация санного спорта России (ФССР).

Ранее конгресс организации решил перенести на конец сентября рассмотрение вопроса о возможном допуске саночников из России до международных соревнований сезона-2026/27.

«Конгресс FIL объяснил свое решение перенести рассмотрение вопроса о возможности допуска саночников из России до международных стартов в сезоне-2026/27 на осень тем, что исполком МОК в мае не дал официальных рекомендаций. В связи с этим Международная федерация санного спорта отложила рассмотрение двух пунктов повестки 74-го конгресса об участии основного состава сборной России по санному спорту и участии юниоров до получения официальных рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета. После этого FIL проведет экстраординарный конгресс, где и примет решение по участию в соревнованиях российских спортсменов», — цитирует пресс-службу ФССР ТАСС.

МОК в марте 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В декабре 2025-го организация рекомендовала снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста.

Осенью Спортивный арбитражный суд обязал FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать на квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира. При этом к отбору допустили только российских саночников в одиночных санях, а экипажи двоек не получили возможности бороться за путевки на Олимпиаду-2026.

На Играх в Италии выступили два российских саночника: Дарья Олесик заняла 13-е место в женском турнире, Павел Репилов стал 14-м в мужских соревнованиях.

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Источник: ТАСС
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