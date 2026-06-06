Мазепин заявил, что ОКР использует все инструменты для оспаривания отстранения российских спортсменов

Председатель Федерации водных видов спорта (ФВВС) Дмитрий Мазепин заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) использует все доступные юридические и дипломатические инструменты для возвращения отечественных спортсменов на международные соревнования.

Глава ФВВС подчеркнул, что национальные федерации должны использовать все доступные юридические и дипломатические инструменты для защиты прав спортсменов.

«И российские национальные федерации, и Олимпийский комитет России используют эти моменты», — приводит ТАСС слова Мазепина.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) сняло все ограничения по участию в крупных соревнованиях взрослых спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут на общих основаниях выступать на турнирах по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров с 2022 года.

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