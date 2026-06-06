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6 июня, 17:11

Мазепин заявил, что ОКР использует все инструменты для оспаривания отстранения российских спортсменов

Сергей Филин

Председатель Федерации водных видов спорта (ФВВС) Дмитрий Мазепин заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) использует все доступные юридические и дипломатические инструменты для возвращения отечественных спортсменов на международные соревнования.

Глава ФВВС подчеркнул, что национальные федерации должны использовать все доступные юридические и дипломатические инструменты для защиты прав спортсменов.

«И российские национальные федерации, и Олимпийский комитет России используют эти моменты», — приводит ТАСС слова Мазепина.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) сняло все ограничения по участию в крупных соревнованиях взрослых спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут на общих основаниях выступать на турнирах по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров с 2022 года.

Мирон Лифинцев.«Наши спортсмены не подведут». Как в России реагируют на решение World Aquatics о снятии санкций

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Мазепин
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