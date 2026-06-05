Дегтярев назвал государственную допинговую программу в России выдумкой

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в стране не было государственной допинговой программы.

«Если помните, все атаки начались после Сочи, в 2015 году, — приводит РИА «Новости» слова Дегтярева. — Однозначно могу заверить всех, что никакой государственной программы не было. Это ересь, выдумки и так далее».

Министр признал, что случаи употребления были, как и во всех странах, но за них несет ответственность атлет.

«И все, кто были уличены, были наказаны, медали отобраны и результаты аннулированы. Где-то справедливо, где-то, может, политически как-то мотивировано», — добавил Дегтярев.

В 2016 году независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена представила доклад, основанный на показаниях информатора Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия пришла к выводу, что в России с 2011 по 2015 год действовала «система сокрытия допинга».

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