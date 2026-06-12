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Сегодня, 11:40

Тутберидзе заявила, что Петросян не должна испытывать стыд за шестое место на Олимпиаде

Сергей Филин
Федор Успенский
Аделия Петросян.
Фото «СЭ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью шоу Aliko on my bag оценила слова Аделии Петросян о чувстве стыда после Олимпиады.

«Конечно, стыд — это очень громко. Не нужно испытывать никакой стыд, потому что это ее жизнь, ее судьба, ее спортивная карьера. Она заслужила 100 процентов место на этой Олимпиаде, и 6-е место — это вообще не самое плохое, некоторые вообще мечтают туда попасть. Если бы она откаталась идеально и заняла 6-е место, нужно было бы подумать. А когда у нас очень много ошибок и упущенного было в программе, математически мы понимаем, что она могла бы бороться за самое высокое место», — сказала Тутберидзе.

После выступления Петросян говорила, что испытывала стыд перед федерацией и тренерами. Тутберидзе отметила, что сначала в команде были злость, разочарование и обида.

Аделия Петросян.«Будет психологически сложно вернуться в Россию. Сама во всем виновата». Эмоции Петросян после произвольной программы

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Источник: Aliko on my bag
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Аделия Петросян
Фигурное катание
Этери Тутберидзе

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