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12 июня, 15:10

Тутберидзе сравнила Петросян и Загитову перед Олимпиадой

Сергей Филин
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью шоу Aliko on my bag сравнила психологическую готовность Аделии Петросян и Алины Загитовой к Олимпиаде.

«Неважно, что Аделии Петросян на момент Олимпиады было 18 лет. У всех разные бывают биологические возрасты: кто-то в 15 лет уже взрослый. Алина Загитова в 15 по голове понимала точно, что она хочет, и у нее прямо цель была. А Адель — ребенок. Как будто бы она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала Тутберидзе.

Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в 15 лет. Петросян заняла 6-е место на Олимпиаде, после чего Тутберидзе назвала результат чувством упущенных возможностей.

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Источник: Aliko on my bag
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Аделия Петросян
Алина Загитова
Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе
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