Сергей Устюгов не выйдет на скиатлон на Олимпиаде-2022. Его заменит Мальцев
Лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не выйдет на старт скиатлона в воскресенье. Его заменит Артем Мальцев.
«Не побегу скиатлон, — сказал «СЭ» Устюгов. — О причинах расскажу потом. Но это не «корона». В спринте выступлю. Это моя главная гонка здесь».
Скиатлон пройдет в воскресенье, 6 февраля. Помимо Мальцева от нашей команды побегут Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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