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Сегодня, 12:36

Сергей Устюгов не выйдет на скиатлон на Олимпиаде-2022. Его заменит Мальцев

Лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не выйдет на старт скиатлона в воскресенье. Его заменит Артем Мальцев.

«Не побегу скиатлон, — сказал «СЭ» Устюгов. —  О причинах расскажу потом. Но это не «корона». В спринте выступлю. Это моя главная гонка здесь».

Скиатлон пройдет в воскресенье, 6 февраля. Помимо Мальцева от нашей команды побегут Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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