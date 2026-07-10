Американская журналистка заявила, что сборная США играла в 1/16 финала ЧМ-2026 с двумя маленькими странами — Боснией и Герцеговиной

Американская телеведущая Ана Каспарян в прямом эфире заявила, что в 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная США играла со сборной двух небольших государств — Боснии и Герцеговины.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу американцев.

«Балогун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны. США противостояли два небольших государства», — сказала Каспарян в прямом эфире канала TYT.

Сборная США завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, уступив сборной Бельгии со счетом 1:4.