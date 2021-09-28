Кожевников: «Жамнов — хорошая кандидатура. Он умеет со всеми находить общий язык»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Это хорошая кандидатура. Единственное, чего я не могу понять — почему все так меняется? Почему ФХР так долго принимает решения? По сути, весь штаб так и остался, только произошла смена ролей. В нем нет только одного человека — Харийса Витолиньша. Я думаю, что в данной ситуации от перестановки мест сумма не изменится.

Коммуникабельность Жамнова известна — он умеет со всеми находить общий язык, так что я думаю, что все будет нормально. Ничего такого сверхъестественного не случилось.

Ожидания от Олимпиады? Все то же самое, ждем только победы», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.