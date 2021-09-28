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Светлана Журова: «Надо у Знарка спрашивать — есть ли в назначении Жамнова какая-то интрига»

11:50
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова прокомментировала назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«Знарка я знаю как тренера. Здесь же могут быть какие-то иные причины, о которых мы не знаем. Надо у самого Знарка узнавать, есть ли здесь какая-то интрига или по его личным причинам было принято такое решение. Просто к Жамнову вопрос, связанный с его опытом, сколько человек работал. Хотя Фетисов стал тренером почти сразу же, после окончания спортивной карьеры. И успешно. Тут вопрос, что человек умеет. Посмотрим, что будет. Это же решение принималось совместно. Такое не происходит спонтанно. Тот, кто принимает такое решение, понимает, что болельщики-то спросят», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное