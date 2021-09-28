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Вайсфельд оценил назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России

11:38
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«В данной ситуации не важно, удивлен я или нет. Весь вопрос в том, кто принимал решение и какая логика была. Если бы мы понимали, исходя из чего выбрали Жамнова, тогда можно было что-то обсуждать. Мне кажется, есть определенная логика в выборе Жамнова — Алексей играл в НХЛ. Но сказать, хорошо это или плохо, лучше он, чем Знарок или нет, я не могу», — сказал Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о решении назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное