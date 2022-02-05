Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 16:44

Тарьей Бе прокомментировал победу в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Голос слабеет, слезы льются рекой. Это важно, очень важно для меня. Такой эмоциональный подъем, когда твой младший брат пересекает финишную черту первым. Лучшего исхода просто быть не могло», — приводит слова старшего Бе VG.

Свои эмоции о победе высказал и Йоханнес Бе.

«Это первое олимпийское золото, которое мы взяли вместе, так что оно имеет огромное значение. Наверное, это самая захватывающая гонка, которую показывали по телевизору за долгое время», — сказал Бе изданию VG.

Тарьей впервые участвовал в смешанной эстафете на Играх, а также впервые победил на таком уровне вместе с братом Йоханнесом. Также за Норвегию бежали Марта Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф. Второе место заняла сборная Франции, бронзу завоевала Россия.

Источник: https://www.vg.no/sport/skiskyting/i/G3J3rq/thingnes-boe-sikret-gull-etter-drama-kunne-ikke-blitt-bedre
Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Марта Ольсбу Ройселанн
Тарьей Бе
Тириль Экхофф
2
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Форвард сборной России Грицюк рассказал о впечатлениях от попадания на Олимпиаду
«У других тоже были такие моменты, но ничего за это не было». Журова — о дисквалификации в шорт-треке
Тарасова: «Тренеры Валиевой лучше знают, стоит ли ей исполнять две программы за команду на Олимпиаде»
Медальный зачет Олимпиады-2022, 5 февраля: Россия — восьмая, у Норвегии два золота
«Кацалапов мог уйти от столкновения с американцем». Бетина Попова — о скандальном инциденте и судействе наших фигуристов
В Союзе конькобежцев России отреагировали на дисквалификацию сборной в эстафете по шорт-треку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер биатлониста Логинова заявила, что он всегда был командным бойцом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости