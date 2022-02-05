Тарьей Бе прокомментировал победу в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Голос слабеет, слезы льются рекой. Это важно, очень важно для меня. Такой эмоциональный подъем, когда твой младший брат пересекает финишную черту первым. Лучшего исхода просто быть не могло», — приводит слова старшего Бе VG.

Свои эмоции о победе высказал и Йоханнес Бе.

«Это первое олимпийское золото, которое мы взяли вместе, так что оно имеет огромное значение. Наверное, это самая захватывающая гонка, которую показывали по телевизору за долгое время», — сказал Бе изданию VG.

Тарьей впервые участвовал в смешанной эстафете на Играх, а также впервые победил на таком уровне вместе с братом Йоханнесом. Также за Норвегию бежали Марта Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф. Второе место заняла сборная Франции, бронзу завоевала Россия.