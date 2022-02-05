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Сегодня, 16:23

Первый тренер биатлониста Логинова заявила, что он всегда был командным бойцом

Анна Горшкова
Корреспондент

Первый тренер биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина прокомментировала бронзовую медаль сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022.

«Я очень рада за нашу команду и очень рада за Сашу. Потому что очень много трудов, много сил отдано этой медали. Мне кажется, бронзовая, серебряная, золотая — она просто волшебная!» — приводит слова Халиуллиной ТАСС.

По ее словам, Логинов всегда хорошо выступал в командных видах.

«То есть, он всегда такой командный боец. Поэтому всегда уверена, что достойное будет выступление. Очень рада за него. До слез. Немного всплакнула от радости», — добавила Халиуллина.

В смешанной эстафете россию представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов и Эдуард Латыпов. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

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Источник: https://tass.ru/sport/13627477
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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