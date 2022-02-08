На Олимпийских играх в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка. Лидер сборной России Александр Логинов с тремя промахами занял десятое место. При этом у него третья скорость дня. Хотя самого спортсмена это не сильно утешает.

— Очень переживаю за Максима (Цветкова), — признался Логинов. — Он остановился в полушаге от подиума...Конечно, это очень обидно. При этом я рад, что он выбрался из достаточно тяжелой ситуации, в которой был несколько лет.

— Свой результат как оцените?

— Расстройства больше, чем радости. Не могу назвать эту гонку провальной или проблемной, все было очень близко. На стрельбе не прошли габариты. Вот она — цена медали.

— Последняя стрельба — понимали, какие были расклады?

— Вообще не думал об этом.

— Четвертая стрельба — это отдельный вызов?

— Да почему? Вот промахнулся ты на первом рубеже три раза — и все, последний рубеж не будет иметь никакого значения.

— С тренером после финиша что смотрели?

— Раскладку по дистанции. Вечером проведем подробный анализ. В этом смысле у нас все схвачено он хорошо. У нас вообще отличная команда.

— И готовность, очевидно, на уровне.

— Это так. Мы слишком многим жертвовали в этом году, чтобы просто выступать здесь. Мы приехали на Олимпиаду бороться до последнего метра.