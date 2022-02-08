Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:24

«Не прошли габариты. Вот она — цена медали». Логинов — о десятом месте

Александр Логинов назвал цену медали после индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Логинов.
Фото AFP

На Олимпийских играх в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка. Лидер сборной России Александр Логинов с тремя промахами занял десятое место. При этом у него третья скорость дня. Хотя самого спортсмена это не сильно утешает.

— Очень переживаю за Максима (Цветкова), — признался Логинов. — Он остановился в полушаге от подиума...Конечно, это очень обидно. При этом я рад, что он выбрался из достаточно тяжелой ситуации, в которой был несколько лет.

— Свой результат как оцените?

— Расстройства больше, чем радости. Не могу назвать эту гонку провальной или проблемной, все было очень близко. На стрельбе не прошли габариты. Вот она — цена медали.

— Последняя стрельба — понимали, какие были расклады?

— Вообще не думал об этом.

— Четвертая стрельба — это отдельный вызов?

— Да почему? Вот промахнулся ты на первом рубеже три раза — и все, последний рубеж не будет иметь никакого значения.

— С тренером после финиша что смотрели?

— Раскладку по дистанции. Вечером проведем подробный анализ. В этом смысле у нас все схвачено он хорошо. У нас вообще отличная команда.

— И готовность, очевидно, на уровне.

— Это так. Мы слишком многим жертвовали в этом году, чтобы просто выступать здесь. Мы приехали на Олимпиаду бороться до последнего метра.

Олимпиада
Александр Логинов (биатлон)
1
7
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Швейцарцы и датчане «сырые», а чехи старые и больные: что мы знаем о соперниках российских хоккеистов на групповом этапе Олимпиады-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, Ступак может пройти как лаки-лузер
Шипулин: «Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор»
«Этот промах будет мне сниться». Цветков — о выстреле, лишившим его олимпийского золота
Цветков упустил победу последним выстрелом. Максим был безупречен, пока не думал о медалях
Тихонов считает, что биатлонисты промахиваются на Олимпиаде из-за отсутствия гимна и флага
Олимпиада 2022: обидный промах Цветкова в биатлоне, лыжный спринт без Большунова, Уайлд взял бронзу. Онлайн-трансляция 8 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины

Тихонов считает, что биатлонисты промахиваются на Олимпиаде из-за отсутствия гимна и флага
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости