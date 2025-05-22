Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу с бразильцем Маркесом на ADXC 10
Российский боец Виктор Немков проведет схватку с бразильцем Ронни Маркесом на турнире ADXC 10, сообщает пресс-служба турнира.
Поединок в тяжелой весовой категории состоится 31 мая в Москве.
Немков одержал 33 победы, потерпел 9 поражений и завершил один бой вничью в профессиональной карьере в ММА. Россиянин известен по выступлениям в Bellator.
У Маркеса 25 побед и 10 поражений в ММА. Бразилец выступал в UFC, Bellator и PFL.
Также на турнире ADXC 10 бывший боец Bellator в легком весе Ислам Мамедов проведет поединок по грэпплингу против другого россиянина Ивана Лисогорова.
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