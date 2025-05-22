Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу с бразильцем Маркесом на ADXC 10

Российский боец Виктор Немков проведет схватку с бразильцем Ронни Маркесом на турнире ADXC 10, сообщает пресс-служба турнира.

Поединок в тяжелой весовой категории состоится 31 мая в Москве.

Немков одержал 33 победы, потерпел 9 поражений и завершил один бой вничью в профессиональной карьере в ММА. Россиянин известен по выступлениям в Bellator.

У Маркеса 25 побед и 10 поражений в ММА. Бразилец выступал в UFC, Bellator и PFL.

Также на турнире ADXC 10 бывший боец Bellator в легком весе Ислам Мамедов проведет поединок по грэпплингу против другого россиянина Ивана Лисогорова.