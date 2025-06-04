Царгуш рекомендован на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

Денис Царгуш рекомендован на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«В связи с тем что Хаджимурат Гацалов временно отстранен, исполком ФСБР единогласно предложил кандидатуру Дениса Царгуша на должность главного тренера. Соответствующие документы будут направлены в Центр спортивной подготовки сборных команд России», — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

В мае Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В связи с этим ФСБР позднее отстранила его от должности главного тренера. Он возглавлял сборную с 2023 года.

37-летний Царгуш является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира и Европы, а также пятикратным чемпионом России.