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16 мая 2025, 09:20

Иваницкий — о гибели отца: «Ребята из МЧС без конца лазили по реке в водолазных костюмах. Тело поднялось на третий день»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Иваницкий и Владимир Иваницкий.
Фото Фото из архива семьи

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2020 году полиция и сотрудники МЧС искали тело его отца — легендарного борца Александра Иваницкого.

— В предыдущий раз батя семь часов бродил по лесу. Тут мама пораньше забеспокоилась. Позвонила мне. Я как раз собирался ехать из «Останкино» домой. Сказала, что отец на телефон не отвечает. Говорю: не волнуйся, ты ж его знаешь... Еду! Часа полтора в пути, дороги забиты. Снова звонок.

Вот тогда у меня появилось нехорошее чувство. Понял: надо ехать к ним. Что-то по дороге отцу наговаривал на автоответчик: «Так нельзя! Я же учил тебя геолокацию ставить...»

— Приехали — и?

— Спрашиваю: «В какой лес он пошел?» — «Не знаю». Он мог и направо, и налево. Иду искать туда, за речку.

— Среди ночи?

— Это такая ночь, прозрачная. Почти белая. 22 июля!

— Никаких следов?

— Нахожу отцовский дождевик. Его наверняка сдуло с корзинки, когда батя за грибами шуровал. Пробираюсь туда, куда он мог зайти, — ничего не вижу. Но уже понятно: беда. Звоню Карелину. Тот моментально собирает ребят, которые поднимали и резали лодку «Курск».

— Военные?

— Да. Они три часа честно отработали — и уехали. А полиция — полный отстой! Все как из кинофильмов — упитанные, морда круглая, глазки маленькие. Человек десять — совершенно одинаковые, будто только что вылупились. Первое, что слышу: «Давай «кошку» возьмем, прочешем дно». Слышь, говорю. Ты охренел? Себя будешь «кошкой»!

— Это крюк?

— Вы «кошку» рыбацкую видели? Там за ребро проткнешь, и все!

— Вам что в ответ?

— «А как ты хочешь?» Они уже понимали: человек утонул. Потом появились волонтеры из «ЛизаАлерт». Это бомбическая команда. Три дня пахали нон-стоп. Здесь заканчивают — как легавые, бегут туда, где снова человек пропал. А утром — на работу! Ее-то никто не отменял. Еще человек с коптером приехал — он и нашел тазик со шмотками. Там же лежал разряженный мобильник.

— Унесло куда-то по течению?

— Нет, был недалеко. Просто в таких камышах, что с берега не видно. А сверху разглядели. Тогда все стало ясно.

— Как готовили маму к новостям?

— Я уже не помню, какие слова произносил. Важно было найти тело. Пока не нашли, она еще держалась. Ребята из МЧС без конца лазили по реке в водолазных костюмах. Тело поднялось на третий день.

— Кто нашел?

— Волонтеры. С ними был и мой дядя Валера. У него дом в этой же деревне. Позвонил: «Приходи, сейчас будут тело доставать». Я на лодке сразу туда — вижу, батя всплыл... Потребовали подтверждение родственника.

— Опознание?

— Да. Его вытащили на берег. Был очень тонкий момент... Все-таки есть что-то вне нашего понимания. Вот лежит тело близкого человека. Я подхожу, беру за руку, а она теплая! Мы прощались, понимаете? Что-то необъяснимое. Потом набрался сил и маме сказал: «Нашли».

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
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Александр Иваницкий
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