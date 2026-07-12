Садулаев — о дебюте в RAF: «Получилось не так, как мы рассчитывали»

Российский борец Абдулрашид Садулаев прокомментировал поражение от американца Кайла Снайдера в дебютном поединке в Real American Freestyle (RAF).

11 июля Садулаев уступил Снайдеру на турнире RAF в Тбилиси со счетом 4:5. После схватки россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер. У 30-летнего Садулаева диагностирован частичный разрыв боковой связки колена, восстановление займет до полутора месяцев.

«Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали, но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Все оказалось не так серьезно, как могло бы быть. Восстановлюсь и вернусь еще более сильным. Через подобное мы уже проходили не раз.

Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки. Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов, ваша поддержка бесценна. И отдельная благодарность народу Грузии за теплый прием и гостеприимство. До скорой встречи на ковре», — написал спортсмен в Telegram-канале.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.