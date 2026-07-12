Российские борцы завоевали рекордные 27 медалей на юниорском чемпионате Европы в Скопье

Российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на юниорском чемпионате Европы по борьбе.

Турнир проходил в Скопье с 6 по 12 июля. Россияне выиграли 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых. По итогам соревнований они стали победителями общего медального зачета.

Российские спортсмены не были представлены только в одной категории — в греко-римской борьбе до 55 кг. Илья Кандалин не смог выехать в Скопье из-за ошибки в паспорте, обнаруженной при прохождении таможенного контроля.

В турнире участвовали спортсмены до 20 лет. Россияне выступали с национальной символикой.