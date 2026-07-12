Снайдер: «Садулаев — величайший борец нашего поколения и он все еще сражается»

Олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе россиянине Абдулрашиде Садулаева после победы над ним на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

В третьем периоде схватки россиянин получил травму колена левой ноги, оказался на спине и потерпел поражение, а после этого не смог самостоятельно покинуть настил. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу американского спортсмена.

«Абдулрашид Садулаев однажды сказал мне: «На ковре нет друзей». Вчера мы боролись, но сегодня он мой друг. Он — самый доминирующий борец всех времен, величайший борец нашего поколения, и он все еще сражается. Я знаю, что это не был наш последний поединок», — написал Снайдер в соцсетях.

30-летний Садулаев является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. 30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине.