Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Россиянки выиграли два серебра и четыре бронзы на чемпионате Европы по борьбе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Женская сборная России по борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.

Серебряные награды выиграли Амина Танделова в весовой категории до 62 килограммов и Алина Касабиева в категории до 65 килограммов. Бронзовыми призерами стали Елизавета Смирнова (до 50 килограммов), Наталья Малышева (до 53 килограммов), Светлана Липатова (до 59 килограммов) и Кристина Братчикова (до 72 килограммов).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. В оставшиеся дни турнира будут разыграны медали в соревнованиях по вольной борьбе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Воплями сделал себе имя». Губерниев ответил на критику Родниной — заявил, что продолжит кричать в эфире
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Валерий Карпин: «В сборной необходимо хотеть играть и показывать это своим отношением»
Популярное видео
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Европа против сборной России
Европа против сборной России
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Липатова призналась, что опустошена из-за бронзы на чемпионате Европы по борьбе

Братчикова рассказала, что ей было важно поставить точку медалью на чемпионате Европы
Новости
RSS RSS
Все новости