Россиянки выиграли два серебра и четыре бронзы на чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная России по борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.

Серебряные награды выиграли Амина Танделова в весовой категории до 62 килограммов и Алина Касабиева в категории до 65 килограммов. Бронзовыми призерами стали Елизавета Смирнова (до 50 килограммов), Наталья Малышева (до 53 килограммов), Светлана Липатова (до 59 килограммов) и Кристина Братчикова (до 72 килограммов).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. В оставшиеся дни турнира будут разыграны медали в соревнованиях по вольной борьбе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

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