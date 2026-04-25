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Борьба

Братчикова рассказала, что ей было важно поставить точку медалью на чемпионате Европы

Анастасия Пилипенко

Бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной борьбе Кристина Братчикова подвела итоги турнира в Тиране.

«Если брать общий результат, то, конечно же, плохо, что мы без золота. Но общий результат — четыре бронзы, два серебра — неплохой счет. Конечно, можно лучше, будем лучше стараться», — сказала спортсменка ТАСС. Сегодня я морально была готова уже стоять на пьедестале, потому что надо было медалью поставить точку на этом турнире».

Россиянка во встрече за бронзу в весовой категории до 72 кг выиграла у Сусанны Молнар из Словакии со счетом 3:0.

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Источник: ТАСС
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