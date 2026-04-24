Липатова призналась, что опустошена из-за бронзы на чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Светлана Липатова поделилась эмоциями от завоевания бронзовой медали чемпионата Европы по борьбе.

«Опять бронза. Я так хотела золото, очень готовилась к этому турниру. Сейчас состояние опустошенное. Да, бронза лучше, конечно, чем вообще без медали остаться. Но все же на душе радости нет», — цитирует Липатову ТАСС.

В малом финале россиянка победила норвежку Отели Хое.

На счету 33-летней спортсменки также бронза чемпионата Европы 2018 года, серебро турнира в Бухаресте (2019) и Европейских игр в Баку (2015).