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Борьба

Липатова призналась, что опустошена из-за бронзы на чемпионате Европы по борьбе

Сергей Ярошенко

Россиянка Светлана Липатова поделилась эмоциями от завоевания бронзовой медали чемпионата Европы по борьбе.

«Опять бронза. Я так хотела золото, очень готовилась к этому турниру. Сейчас состояние опустошенное. Да, бронза лучше, конечно, чем вообще без медали остаться. Но все же на душе радости нет», — цитирует Липатову ТАСС.

В малом финале россиянка победила норвежку Отели Хое.

На счету 33-летней спортсменки также бронза чемпионата Европы 2018 года, серебро турнира в Бухаресте (2019) и Европейских игр в Баку (2015).

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Источник: ТАСС
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Светлана Липатова
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