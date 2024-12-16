Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 21:30

Мамиашвили о возвращении россиян на международные турниры: «Тенденция есть»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о возможном возвращении россиян на международные турниры.

«Тенденция определенно есть. Вспомните, какая позиция была у международных федераций раньше — категорически против нашего участия. Но постепенно пришло осознание, как понизился уровень конкуренции, что бьет по всему мировому спорта. Нельзя было допускать, чтобы он был политически ангажирован. Именно конкуренцией и личностями спорт всегда и привлекал», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей.

Источник: vseprosport.ru
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
На Украине заявили о появлении сбивающего самолеты лазерного оружия
Трамп заявил о решении начать переговоры с Путиным об урегулировании на Украине
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Без них я не буду считать победу США заслуженной». Американец призвал допустить Россию до Олимпиады-2026
«Главный итог ЧМ: спорт в России не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться». Интервью Кирилла Пригоды
Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов
Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус
«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус
Отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине в сентябре 2025-го
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава ФСБР Мамиашвили заявил о поддержке мирового спортивного сообщества в вопросе допуска россиян

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости