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Сегодня, 19:04

Глава ФСБР Мамиашвили заявил о поддержке мирового спортивного сообщества в вопросе допуска россиян

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что нужно задействовать все механизмы в вопросе допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Вы слышали понятную и четкую позицию министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Мы ее всецело разделяем, мы должны задействовать все механизмы — от личных контактов до четкой и понятной позиции. Заручившись поддержкой, а она в мировом спортивном сообществе колоссальная. Эти контакты нужно реанимировать, и они должны работать. Этим должны заниматься люди, в том числе и главы федераций, это их прямая обязанность», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов из России на турниры.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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