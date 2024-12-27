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Сегодня, 12:45

Мамиашвили: «Самое главное — четко понимать свою личную ответственность за все, что происходит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии «СЭ» подвел итоги 2024 года.

«Событий было много. Самое главное, что мы сумели сохранить единство позиции, цели и задачи. С оптимизмом, с желанием смотрим на то, чтобы реализовать все в 2025 году. Самое главное — четко понимать свою личную ответственность за все, что происходит, и все будет нормально», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов из России на турниры.

Михаил Мамиашвили
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