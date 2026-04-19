Мамиашвили ждет успеха на ЧЕ в Тиране: «Подготовка была достаточно серьезной, задачи выполнили»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» об ожиданиях на чемпионате Европы в Тиране.

«Будем надеяться, что спортсмены реализуют все свои возможности. Подготовка была достаточно серьезной. Выполнили все задачи. Команда вылетела вчера. Я сегодня попозже вылетать тоже буду. Даст Бог завтра утром буду в Тиране», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 апреля.